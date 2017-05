Torino: rapinatori sparano ad un benzinaio. L\'uomo non è in pericolo di vita

TORINO, 6 MAGGIO - Un benzinaio è stato ferito alle gambe da due ladri che, dopo averlo rapinato, gli hanno sparato un colpo di pistola alle gambe. Lo scontro è avvenuto nella mattinata di oggi a Torino, in corso Grosseto, nella zona periferica della città. I carabinieri hanno avviato prontamente le indagini e sono sulle tracce dei due malviventi.

La vittima, che non risulta in pericolo di vita, è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti.

Fonte immagine nuovaperiferia

Claudia Cavaliere