Torino, rimosse le transenne a p.za San Carlo. Torna agibile la scala del parcheggio sotterraneo

TORINO, 27 NOVEMBRE 2017 - Sono iniziati oggi i lavori per il ripristino della rampa di accesso al parcheggio sotterraneo di Piazza San Carlo, danneggiata la sera del 3 giugno scorso a seguito del panico generatosi davanti al maxischermo che proiettiva la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid, a Torino.

Quella sera oltre 1.500 rimasero ferite e una ragazza morì dopo alcuni giorni di agonia. Con il dissequestro dell'area, Piazza San Carlo si appresta a ritornare alla sua normalità.

Nei giorni scorsi, l'area è stata dissequestrata dalla Procura della Repubblica per consentire il ripristino della scala e dei posti auto coinvolti. Sono stati rimossi i betafence che bloccavano l'accesso al pubblico e la scala dovrebbe essere di nuovo aperta da domani.

Intanto, proprio per fare luce sugli eventi di quella sera, l'ex capo di gabinetto del Sindaco Appendino, Paolo Giordana, è arrivato oggi in procura per essere interrogato, accompagnato dal suo avvocato.

Daniele Basili

immagine da meteoweb.eu