Torino: spara ad una spogliarellista e poi si toglie la vita

TORINO, 14 AGOSTO. Era di origini milanesi e, più precisamente, originario di Rho l’uomo che questa mattina ha deciso di togliersi la vita dopo aver ferito lievemente una donna.

La vicenda si sarebbe consumata proprio nel centro di Torino. Lei, spogliarellista ungherese 31enne, sarebbe stata sfiorata da alcuni proiettili sparati dalla semiautomatica di un uomo di 45 anni. L’uomo avrebbe poi rivolto l’arma contro se stesso e si sarebbe tolto la vita.

I medici del Cto hanno visitato la donna che ha riportato soltanto alcune escoriazioni alla testa e lesioni lievi provocate dai proiettili della semiautomatica Tanfolio. Nulla di grave, confermano i medici, che ne hanno confermato la guarigione in soli 30 giorni.

Il 45enne di Rho, che si è tolto la vita subito dopo aver ferito la donna, sarebbe il dirigente di un'azienda di distribuzione. Pare che i due si conoscessero da un po' di tempo e che avessero avuto una relazione amorosa dopo essersi scambiati alcuni messaggi su un sito di incontri online.

"Non posso credere sia morto. Era un uomo che non avrebbe mai fatto male a nessuno", sarebbero queste le parole della donna che ha svelato i retroscena dell'incidente durante l’interrogatorio. La donna avrebbe spiegato alla Questura di Torino l’intenzione di chiudere la relazione con l’uomo. Pochi giorni prima gli avrebbe comunicato la decisione di troncare il rapporto e sembra che l'uomo non l'abbia accettata. Le cause del folle gesto potrebbero, quindi, essere ricollegabili ad un rifiuto.

Fonte immagine: Agorà24

Clara Amico