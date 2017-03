Torino, stupri di gruppo durante sedute spiritiche: tre uomini arrestati

TORINO, 14 MARZO - Tre uomini, fingendosi santoni, approfittavano di sedute spiritiche per abusare di una studentessa minorenne. Protagonisti della vicenda un sedicente mago di 69 anni e i suoi complici, un uomo di 73 anni e un ragazzo di 19 anni, che sono stati arrestati dalla squadra mobile di Torino per stupro di gruppo. Durante le sedute, che sono andate avanti per mesi, la giovane all'epoca minorenne, è stata narcotizzata e violentata. Le indagini proseguono per stabilire se ci siano altre vittime.

La mente di questo indegno crimine è il sedicente mago Paolo Meraglia, insegnante in pensione di 69 anni che aveva convinto la ragazza di essere vittima di forti ‘negatività’ e di doversi sottoporre a riti di purificazione.Questi rituali consistevano in rapporti sessuali, anche di gruppo, consumati sotto l’effetto di sostanze stupefacenti in una mansarda del quartiere torinese di San Donato e nella abitazione di propietà di Meraglia.

In manette anche il complice, Biagino Viotti, 74 ani, e il fidanzato della giovane,che ha adescato la ragazza. Dalle indagini è emerso l’esistenza di un vero e proprio gruppo gerarchicamente organizzato: al suo apice il "Maestro", "l'Apostolo", la "Vestale", i "Catalizzatori"e le "Ancelle".



Non si esclude che ci siano altre donne vittime del raggiro. La ragazza ha parlato solo ora, anche se gli abusi erano iniziati nel 2015: gli adepti alla setta erano riusciti a tenerla in silenzio con la minaccia della diffusione dei filmati delle violenze sessuali, fatti all'insaputa della giovane. Le indagini, coordinate dai pm Marco Sanini e Fabiola D’Errico, sono partite grazie alla denuncia della studentessa, che si è rivolta al Centro Antiviolenza del Comune.

Maria Minichino

(fonte immagine repstatic.it)