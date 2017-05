Torino, trovata morta la donna scomparsa da venti giorni

TORINO, 17 MAGGIO - “Bacio ok, a oggi pomeriggio”. È stato questo l'ultimo sms mandato al compagno da Silvia P., la donna di cinquantadue anni, abitante del torinese, scomparsa lo scorso ventisei aprile e trovata morta nel bosco vicino alla Madonna del Cotolivier, in Valsusa, proprio ieri.

La procura di Torino, che sta indagando sull'accaduto, ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti, in quanto la sua scomparsa è tutt'oggi un mistero.

L'ultima persona che ha dichiarato di aver visto Silvia il ventisei aprile è la sua estetista, ubicata poco distante da casa sua.

Il corpo della donna è stato rinvenuto ieri pomeriggio, all'interno della sua auto, una Fiat 500 di colore grigio metallizzato. Al suo interno sono state rinvenute alcune confezioni di farmaci.

Secondo i Carabinieri, l'ipotesi più plausibile sarebbe quella del suicidio, anche in seguito ad alcune dichiarazioni che avrebbero visto Silvia particolarmente depressa nell'ultimo periodo. È però ancora troppo presto per dirlo, per questo si aspetta che venga eseguita l'autopsia.

Chiara Fossati

