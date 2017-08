Torino, violenta ragazza in strada, arrestato richiedente asilo

TORINO, 2 AGOSTO - Un nigeriano di 42 anni, richiedente protezione internazionale, è stato arrestato a Rivalta, comune della cintura di Torino. L’uomo è stato accusato da una ragazza di 17 anni, di origini rom, di averla stuprata.

La violenza sessuale ieri, in pieno giorno. Secondo il racconto della giovane, su cui sono in corso accertamenti, l'uomo l'avrebbe costretta a seguirlo in una zona appartata e poi l'ha violentata. A dare l'allarme è stata la stessa ragazza che, dopo essere fuggita, ha chiesto aiuto in un negozio.

L'uomo è stato fermato poco dopo dagli agenti della polizia municipale di Rivalta su un pullman della linea 43 diretto verso Torino. Gli stessi agenti lo hanno accompagnato alla stazione dei carabinieri di Orbassano, dove è scattato l'arresto. La ragazza, dopo essere stata visitata in ospedale, è ora ospitata in una struttura protetta. Questa mattina è già stata ascoltata dal pm titolare dell'inchiesta.

Maria Azzarello