Torneo nazionale dei CFT, 2 fase, triangolare Catanzaro-Parabita-Palermo. Passata Palermo

Torneo nazionale dei CFT, A Catanzaro la 2 fase. Si è disputata la triangolare Catanzaro-Parabita-Palermo. Passata Palermo

CATANZARO, 23 APRILE - Si è svolta oggi a Catanzaro, presso il Centro Tecnico Federale, la Triangolare Sud Catanzaro-Parabita(LE)-Palermo, nell’ambito della prima edizione del Torneo Nazionale dei CFT, la manifestazione sportiva riservata ai poli d’eccellenza avviati negli ultimi due anni dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si prefissa l’obiettivo di favorire il confronto tra i ragazzi attraverso la competizione, coinvolgere in un unico evento i CFT attivi, diffondere e verificare la nuova metodologia di allenamento e motivare calciatori e staff, sviluppando senso di appartenenza.

Oggi in campo le squadre dei Centri Federali Territoriali che si sono aggiudicate la vittoria della fase preliminare del Torneo. Come da programma le formazioni qualificate, suddivise per aree geografiche, si sono scontrate in cinque triangolari per potersi aggiudicare il passaggio alla Finale Nazionale che si svolgerà del 9 e 10 giugno a Coverciano.



I ragazzi Under 14, preparati dallo staff del CFT catanzarese, nonostante il pari punteggio con il CFT di Lecce, non sono riusciti a staccare il pass per la fase finale. Nel confronto diretto sono usciti vittoriosi i giovani di Parabita. Si ferma pertanto il percorso del CFT di Catanzaro all’interno del Torneo. I giocatori del CFT catanzarese, incoraggiati durante le performance dallo staff al completo guidato dal responsabile tecnico Andrea Verrengia, hanno comunque giocato con grande rispetto, correttezza e sano agonismo cercando di mettere in pratica quanto appreso dagli istruttori secondo la metodologia federale. E questo è davvero ciò che più conta secondo lo staff e il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Calabria, Massimo Costa.