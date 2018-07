Toronto, apre il fuoco sui passanti: due morti e 14 feriti. Ucciso l\'offender

TORONTO, 23 LUGLIO - Un uomo armato, vestito di nero e con il volto scoperto, ha sparato all’impazzata sulla folla uccidendo una giovane donna e ha ferito almeno altre 14 persone, tra le quali una bambina. È questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta, intorno alle 22 (ora locale), nel quartiere greco della città di Toronto. L’offender avrebbe esploso almeno una ventina di colpi prima di essere freddato dalla Polizia.

Da quanto si apprende, l’assalitore si sarebbe avvicinato all’ingresso di un ristorante e ha iniziato a sparare contro i passanti, alcuni dei quali sono stati medicati in strada, mentre i feriti più gravi sono stati trasportati negli ospedali della zona.

Gli inquirenti non si sbilanciano. Senza le dovute indagini è prematuro infatti considerare l’evento come un atto terroristico, anche se la situazione potrebbe far pensare al modus operandi di un lupo solitario. “In questo momento è fondamentale evitare speculazioni. Quando potremo fornire maggiori informazioni, lo faremo senz'altro", ha chiosato il portavoce della polizia, Mark Pugash.

