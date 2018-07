Toronto, sparatoria in quartiere periferico. Fonti polizia: 2 morti e 14 feriti

TORONTO, 23 LUGLIO - Due vittime e quattordici persone rimaste ferite. Questo il bilancio tracciato dalla polizia di Toronto dopo la sparatoria nel quartiere periferico di Greektown. Secondo quanto riportato dal capo della polizia, Mark Saunders, le vittime sarebbero l'attentatore ed una donna. Una giovane, invece, è in condizioni critiche. Il portavoce della polizia, Mark Pugash, ha chiarito che è ancora troppo presto per capire se si tratti di un atto terroristico o di altro.

L'uomo che ha aperto il fuoco in strada è stato ripreso in un video amatoriale. Nel filmato, che è stato pubblicato sui social network, si vede un uomo vestito di nero, a volto scoperto e con un cappello in testa, mentre si avvicina ad un edificio ed estrae la pistola, esplodendo alcuni colpi.

Il killer, che avrebbe esploso oltre venti proiettili ricaricando più volte la sua pistola, sarebbe morto durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Una tv locale aveva invece riferito che l'uomo si sarebbe suicidato. La vittima è una giovane donna, mentre tra i feriti figura anche una bambina di otto anni.

L'episodio è avvenuto alle 22:00 locali, nella zona tra Danforth e Logan avenues, vicino alla Brass Taps Pizza Pub, nel quartiere greco della città. Il capo della polizia di Toronto, ha spiegato che l'attacco è stato compiuto quando i locali della zona erano tutti affollati. Un dato che, secondo alcuni, spingerebbe a pensare al movente terroristico.

Claudio Canzone

Fonte foto: repubblica.it