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Torre Annunziata, scoperta piantagione di cannabis: arrestato uomo di 41 anni

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Torre Annunziata, scoperta piantagione di cannabis: arrestato uomo di 41 anni
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Un nuovo intervento contro lo spaccio di droga ha portato all'arresto di un uomo di 41 anni a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno scoperto una piantagione di cannabis in un appezzamento di terra di proprietà dell'uomo, sequestrando nove arbusti alti circa un metro e mezzo ciascuno.

Il blitz e il sequestro

Durante l'operazione, i militari hanno rinvenuto anche quattro confezioni di marijuana già essiccata, del materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che confermano l'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Contrasto allo spaccio nel Napoletano

L'episodio rientra nelle attività di controllo del territorio volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nell'area napoletana. Le forze dell'ordine intensificano i controlli soprattutto nelle zone periferiche e nei terreni agricoli, dove spesso vengono allestite coltivazioni illegali.

Le conseguenze legali

La coltivazione e la detenzione di cannabis a fini di spaccio sono punite dalla legge italiana con pene che possono arrivare fino a diversi anni di reclusione. L'arresto del 41enne rappresenta un duro colpo per la rete di spaccio locale, ma le indagini proseguono per verificare eventuali complici o collegamenti con altri traffici illeciti.


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