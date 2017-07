Torre Annunziata, si indaga per disastro colposo e omicidio plurimo

TORRE ANNUNZIATA, 9 LUGLIO - Dopo la tragedia avvenuta nella giornata di venerdì, nella quale un crollo di una palazzina a Rampa Nunziante (Torre Annunziata) ha provocato la morte di otto persone, è il tempo delle indagini e dei primi sospetti su una tragedia densa di dolore ma sprovvista di verità.

Le indagini riguarderebbero i reati di disastro colposo e omicidio plurimo. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, all’interno dell’edificio crollato si sarebbero svolti lavori per la costruzione di un B&B e vi è già tra chi ipotizza contatti sospetti dell’impresa incaricata della costruzione.

Probabile che il giallo possa venire alla luce nei prossimi giorni: fondamentale sarà la consulenza tecnica che verrà affidata ad esperti, ingegneri e geologi. I lavori per la costruzione del B&B, stando ad alcune testimonianze, si stavano svolgendo presso il secondo piano della palazzina, e si sarebbe intensificato nei giorni precedenti al crollo.

Ci si chiede ora perché non si sia intervenuti, nonostante i movimenti paventati da tali testimonianze. Già infatti alcuni abitanti della palazzina avrebbero espresso nei giorni addietro le proprie preoccupazioni, anche per l’utilizzo di martelli pneumatici in grado di incidere negativamente sui muri. Ci si chiede ancora il perché Giacomo Cuccurullo, vittima del crollo ed esperto tecnico del Comune, non abbia pensato di intervenire in qualche modo quanto meno segnalando gli eventi che venivano a susseguirsi. E si teme una possibile infiltrazione camorristica rispetto ai lavori.

Sempre tramite ‘Il Mattino’, infatti, l’ex sindaco Starita si chiede: «E se qualcuno avesse fatto capire a Cuccurullo che doveva farsi i fatti suoi e starsene tranquillo?». Nulla di certo al momento, se non sospetti e prime indagini dalla Procura di Torre Annunziata. In attesa di fare luce, e di un po' di giustizia per le otto vittime.

foto da: quotidiano.net

Cosimo Cataleta