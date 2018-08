Torre del Lago Puccini, sale l\'attesa per il settimo raduno del Gruppo Spillo il Bassotto

TORRE DEL LAGO PUCCINI (VIAREGGIO), 31 AGOSTO 2018 - È iniziato il countdown per il settimo raduno del Gruppo Spillo il Bassotto. L’evento si terrà dal 14 al 16 settembre presso il Camping dei Tigli, a Torre del Lago Puccini (Viareggio).

Franca Favilla e Marco Mereta, i fondatori del Gruppo nato in memoria di Spillo, il loro Bassotto scomparso prematuramente a causa di una malattia, hanno fornito alla nostra testata un’anteprima del programma.

Venerdì 14 settembre: Dalle ore 18.30 alle 20.00, i Bassotti sono attesi in spiaggia in compagnia dei loro “bipedi”, presso il Bagno Maestrale. Sarà il momento delle presentazioni e dei saluti. Atmosfera, brezza marina, colori tenui del tramonto e ovviamente soggetti che non passano di certo inosservati per eleganza e bellezza, saranno gli elementi adatti per scattare fotografie perfette ai ‘nanetti’. Chi vorrà, potrà partecipare all’apericena dello stabilimento balneare.

Sabato 15 settembre: Bassotti carichi di energia e olfatto “ne abbiamo”? La domanda appare retorica, perché i Bass hanno la vitalità e la tempra di un leone. Alle ore 10.30 si aprirà la “Caccia al Tesoro-Segugi all’attacco”, con tante golose ricompense e un premio finale che non vogliamo assolutamente spoilerare. È risaputo, però, che il Bassotto è un cane anche molto generoso nei confronti dell’umano - almeno secondo una visione ottimistica dei loro proprietari - pertanto, i bipedi potranno rifocillarsi presso il ristorante del Camping.

Qualche ora di relax, e poi nel primo pomeriggio è prevista una passeggiata nell’area esterna della struttura. Alle 17 tutti incollati alle sedie per una grande prima visione: il video realizzato dal regista del Gruppo Fabrizio La Maestra, che ha dato vita all'avvincente saga "Bassolandia", con i nostri Bassotti come attori protagonisti.

Alle 20 si cena al ristorante del Camping. Con i Bass al seguito? “Certo che sì! E poi tutti a dormire... No, stiamo scherzando”, precisa Franca Favilla: “Tante sorprese in serbo per i partecipanti del raduno. Marco ed io promettiamo, inoltre, che nessun Bass andrà a dormire a zampe vuote e senza che abbia vissuto una giornata piena di emozioni". Ospite musicale della serata, il cantante Emilio Savo.

Domenica 16 settembre: La mattinata sarà all’insegna del gioco. I pelosi si cimenteranno insieme ai loro “due zampe” in un percorso costituito da birilli e tanti altri strumenti ludici, tutti a misura di Bassotto. Alcuni membri del gruppo - Chiara Angelinelli, Barbara Licata, Alessandra Angelini - oltre ad essere esperti appassionati di fotografia, hanno progettato un momento di alta moda a ‘zampe corte’: sono previste numerose sfilate e, precisiamo onde evitare atteggiamenti piccati dei Bass, premi per ogni partecipante. E come tutti i concorsi di bellezza che si rispettino, anche la passerella del Gruppo Spillo decreterà un vincitore assoluto.

Allegria, spensieratezza e coinvolgimento emotivo saranno gli ingredienti fondamentali del settimo Bass Raduno del Gruppo Spillo. “Altro tema sul quale vogliamo però soffermarci è la solidarietà”, afferma Marco Mereta. In serata, verrà proiettato anche un video di tutti i Bass aiutati grazie al Gruppo “Il cuore di Spillo”, che nasce per dare conforto e un aiuto economico a tutti i Bassotti che subiscono importanti interventi chirurgici. Ogni membro, volontariamente, effettua una donazione che va esclusivamente sul conto corrente del diretto interessato. In questi anni, grazie al buon cuore dei membri, sono stati aiutati molti Bassotti. La cifra complessiva raggiunta, sommando tutti i casi, si aggira intorno ai centomila euro.

Il Gruppo Spillo non è un'associazione, non ha fini di lucro e tutte le iniziative solidali che vengono messe in pratica dagli amministratori Franca Favilla e Marco Mereta, coadiuvati dai moderatori - Anna Maria Epifani, Cristiana Calderoni, Fabrizio La Maestra, Giorgia Ponzo, Carlo Lisei, Antonella Di Martino, Chiara Angelinelli, Alessandra Barbi, Sara Pulvirenti, Alessandra Angelini, Barbara Licata - sono gestite con la massima trasparenza e con il solo intento di aiutare pelosi e bipedi in difficoltà. Ogni centesimo donato va esclusivamente alla persona e Bassotto aiutati.

Il pomeriggio di domenica, intorno alle 16, dopo il pranzo e i saluti, calerà il sipario su quello che si prospetta come l’evento più “bassottoso” dell’anno.

Luigi Cacciatori