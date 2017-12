Torreglia, ragazzo di 15 anni si uccide lanciandosi da una parete di roccia

TORREGLIA (PADOVA), 7 DICEMBRE - Tragedia nella serata di ieri a Torreglia, in provincia di Padova: un ragazzo di 15 anni si è tolto la vita, gettandosi in un dirupo. Il giovane, dopo essersi allontanato da casa facendo perdere le sue tracce, avrebbe inviato un sms alla madre per informarla dell’ideazione suicidaria.

La donna ha allertato i Carabinieri della stazione di Abano Terme, che hanno prontamente avviato le ricerche del quindicenne. In serata, la drammatica scoperta: il corpo senza vita dell’adolescente è stato ritrovato su un sentiero dei Colli Euganei, a Monte Pirio. Da quanto appreso, si sarebbe lanciato da una parete di roccia del monte.

Gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e il motivo che lo avrebbe spinto a compiere l’estremo gesto. Sembrerebbe che non ci fossero problemi in famiglia, né che il giovane avesse difficoltà psicologiche.

Luigi Cacciatori

Immagine da tgcom24.mediaset.it