Tour de France 2017, vince Barguil, Aru mantiene il primato

FOIX, 14 LUGLIO - Nel giorno della festa nazionale francese, al Tour trionfa un giovane corridore francese in maglia a pois: Warren Barguil . L’atleta del team Sunweb, classe 1991, è transitato primo sul traguardo di Foix. Alle sue spalle Quintana e Contador. Quarto il compagno di squadra di Froome, Mikel Landa che ora per il britannico diventa più un “cliente” scomodo che un aiuto, in quanto il basco, che alla partenza aveva un ritardo di 2’55”, è ora quinto nella generale a 1’09”.

Una frazione, quella odierna, breve ma insidiosa: 101 km da Saint Girons a Foix con tre salite e una lunga discesa verso l’arrivo. Nonostante le difficoltà della tappa Fabio Aru è riuscito a difendersi dagli attacchi di Bardet, Froome e Uran e a conservare il simbolo del primato.

Il quartetto di testa formato da Barguil, Quintana, Contador e Landa ha chiuso con 1'48'' di vantaggio sul gruppo di Froome, Bardet e Aru.

Il primo a tentare l’impresa oggi è stato Alessandro De Marchi, scattato nei primi chilometri, poi raggiunto ai piedi del Col d'Agnes dal duo Contador-Landa che ha acceso la corsa. Staccato De Marchi, i due si sono portati da soli al comando della corsa, raggiungendo un vantaggio massimo di 2’30” sul gruppo della maglia gialla. Da dietro però hanno cominciato a muoversi anche Quintana, Barguil e Kwiatkowski che hanno poi raggiunto la coppia in testa sull'ultima salita, il Mur de Péguère.

Nel frattempo, nel gruppo degli uomini di classifica, Froome, affiancato dal fido Kwiatkowski, prova due volte ad attaccare, ma Aru si riporta prontamente sulla sua ruota e si difende anche dagli attacchi dell’altro avversario Bardet.

La tappa di domani

Classifica inalterata, si guarda a domani: quattordicesima tappa, da Blagnac a Rodez, 181,5 km. Da affrontare: la Côte du Viaduc du Viaur e la Côte de Centrès prima dell'arrivo in cima alla Côte de Saint-Pierre.



Ordine d’Arrivo



1. Warren Barguil in 2.36'29'';

2. 2. Quintana ;

3. Contador ;

4. Landa a 2'';

5. S. Yates a 1'39'';

6. Martin;

7. Kwiatkowski a 1'48'';

8. Froome ;

9. Aru;

10. Uran;

11. Bardet ;

12. Meintjes

Classifica generale



1. Fabio Aru;

2. Froome a 6'';

3. Bardet a 25'';

4. Uran a 35'';

5. Landa a 1'09'';

6. Martin a 1'32'';

7. S. Yates a 2'04'';

8. Quintana a 2'07'';

9. Meintjes a 4'51'';

10. Contador a 5'22''

[foto: gazzetta.it]

Antonella Sica