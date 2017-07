Tour de France, a Roglic la prima tappa alpina. Sempre in giallo Froome, Aru in difficoltà

SERRE-CHEVALIER, 19 LUGLIO – La tanto attesa ultima settimana del Tour è arrivata e dunque anche i grandi tapponi alpini. Oggi la 17° tappa, da Le Mure a Serre-Chevalier, di 183 km, ha visto trionfare in solitaria per la prima volta uno sloveno, Primoz Roglic, e ha dato un pesante verdetto per l’Italia in termini di classifica generale. Fabio Aru non è riuscito infatti a tenere il passo dei migliori ed è momentaneamente giù dal podio, si trova ora in quarta posizione staccato di 53” dal sempre più leader Chris Froome.

Il campione italiano, che con cuore e tenacia le ha tentate tutte per cercare di rimanere attaccato alla ruota dei migliori, è stato costretto a cedere nei pressi della vetta del mitico e temuto Galibier e a salire del suo passo. E’ giunto al traguardo con 1’44” dal vincitore. A causa del ritardo accumulato nella tappa odierna, il corridore sardo è stato scavalcato nella generale dal francese Romain Bardet e dal colombiano Rigoberto Uran che sono ora entrambi a 27" dal leader.

Da sottolineare oggi ancora un tentativo del combattivo Contador che però non è riuscito nell’impresa in solitaria ed è stato risucchiato dal gruppo, giungendo poi ottavo al traguardo. Al secondo posto dietro Roglic, Rigoberto Uran, seguito da Froome. Quarto Bardet, protagonista oggi di una serie di allunghi che hanno fatto sì che Aru perdesse contatto. Quinta posizione per la maglia a pois Warren Barguil. A seguire, il prezioso compagno di squadra di Froome, Mikel Landa.

La delusione di Aru

"Oggi ho perso e non posso essere contento – ha commentato amereggiato Aru ai microfoni di Raisport al termine della gara - il Tour comunque finisce domenica: ci possono essere le giornate in cui perdi qualcosa. Quando mi hanno attaccato sul Galibier mi sono trovato senza le energie necessarie per poter rispondere. Ieri è stata una giornata dura e anche domani lo sarà: non fa piacere quando si perde, ma questo è il ciclismo".

Marcel Kittel costretto al ritiro

Da segnalare il ritiro della maglia verde Marcel Kittel a seguito di una caduta avvenuta questa mattina. Il velocista tedesco, vincitore di 5 tappe in questa edizione del Tour, è stato costretto ad abbandonare la corsa per le ferite riportate. Ritirato anche il francese Thibaut Pinot.

Ordine d’arrivo

1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo in 5h07'41''

2 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac a 1'13''

3 Chris Froome (Gbr) Team Sky a 1'13''

4 Romain Bardet (Fra) AG2R a 1'13''

5 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb a 1'13''

6 Mikel Landa (Spa) Team Sky a 1'16''

7 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors a 1'43''

8 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo a 1'44''

9 Louis Meintjes (Rsa) UAE Emirates a 1'44''

10 Fabio Aru (Ita) Astana a 1'44''



Classifica generale

1 Chris Froome (Gbr) Team Sky in 73H 27' 26''

2 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac a 27''

3 Romain Bardet (Fra) AG2R a 27''

4 Fabio Aru (Ita) Astana a 53''

5 Mikel Landa (Spa) Team Sky a 1’24''

6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors a 2'37''

7 Simon Yates (Gbr) Orica-SCOTT a 4'07''

8 Louis Meintjes (Rsa) UAE Emirates a 6'35''

9 Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo a 7'45''

10 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb a 8'52''

[foto: quotidiano.net]

Antonella Sica