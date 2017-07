Tour de France, Bodnar vince la cronometro, Froome mette il sigillo sulla corsa

MARSIGLIA, 22 LUGLIO – La cronometro di Marsiglia (22,5 km), penultima tappa del Tour de France 2017, ha visto trionfare uno specialista delle prove contro il tempo, il polacco Maciej Bodnar e, ha chiuso i giochi in termini di classifica generale. Anche questa edizione della Grande Boucle, che si concluderà ufficialmente domani a Parigi, è infatti targata Chris Froome. Il britannico ha ottenuto oggi il terzo posto, mettendo così il suo sigillo sulla corsa. Manca ancora una tappa alla fine ma possiamo già considerare il corridore del team Sky vincitore del Tour 2017, il quarto della sua carriera.

La cronometro

Maciej Bodnar ha ottenuto il miglior tempo nella cronometro di Marsiglia percorrendo 22,5 chilometri in 28 minuti e 15 secondi. Alle sue spalle, per appena un secondo, l’altro polacco Michał Kwiatkowski. Terzo il padrone assoluto del Tour Chris Froome.

La lotta oggi era soprattutto tra Riboberto Uran e Romain Bardet per il secondo posto nella generale. Nonostante una sbandata nel finale della sua prova, il colombiano è riuscito a scavalcare il francese e a conquistare la seconda piazza in classifica. Bardet salirà dunque sul terzo gradino del podio. Quarto posto per Mikel Landa, quinto per il nostro Fabio Aru, migliore degli italiani. Il campione sardo, al termine della corsa ha scritto su Twitter: “Alla fine, quinto posto: complimenti a chi mi ha preceduto. Voglio tornare il prima possibile, per fare meglio... #ilcavalieredei4mori”

Domani la “passerella” conclusiva sugli Champs-Élysées di Parigi

Il Tour è duqnue alle battute finali, domani la tappa conclusiva, da Montgeron a Parigi, 103 chilometri, altra chance per i velocisti rimasti in gara.

Ordine d’arrivo

1. Maciej Bodnar in 28'15"

2. Michal Kwiatkowski a 0'01"

3. Christopher Froome a 0'06"

4. Tony Martin a 0'14"

5. Daryl Impey a 0'20"

6. Alberto Contador a 0'21"

7. Nikias Arndt a 0'28"

8. Rigoberto Uran a 0'31"

9. Stefan Kung a 0'34"

10. Sylvain Chavanel a 0'37"

15. Mikel Landa a 0'51"

22. Fabio Aru a 1'16"

Classifica generale

1. Chris Froome in 83h55'16"

2. Rigoberto Uran a 0'54"

3. Romain Bardet a 2'20"

4. Mikel Landa a 2'21"

5. Fabio Aru a 3'05"

6. Daniel Martin a 4'42"

7. Simon Yates a 6'14"

8. Louis Meintjes a 8'20"

9. Alberto Contador a 8'49"

10. Warren Barguil a 9'25"

11. Damiano Caruso a 14'48"

12. Nairo Quintana a 13"28"

[foto:it.eurosport.com]

Antonella Sica