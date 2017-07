Tour de France, Fabio Aru trionfa sulla salita di La Planche des Belles Filles

PARIGI, 5 LUGLIO - Fabio Aru vince la quinta tappa del Tour de France, la prima con arrivo in salita. Il campione italiano dell’Astana ha vinto in solitaria la frazione di 160,5 km da Vittel a La Planche des Belles Filles. Aru è scattato a poco più di 2 km dall'arrivo facendo il vuoto alle sue spalle e staccando tutti i migliori. Secondo Daniel Martin a 16", terzo Chris Froome a 20", arrivato insieme a Richie Porte.

Froome, vincitore per ben tre volte della Grande Boucle, con questo piazzamento si prende la maglia gialla, che fino all’arrivo era sulle spalle del compagno di squadra Geraint Thomas. Per Aru oltre alla vittoria arrivano anche la maglia a pois e un bel salto in classifica che lo porta a soli 14'' dalla vetta.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine francebleu.fr)