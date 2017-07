Tour de France: la maglia gialla passa a Fabio Aru

PEYRAGUDES, 13 LUGLIO – Romain Bardet taglia per primo il traguardo della dodicesima tappa del Tour, seguito da Rigoberto Uran e dal Sardo dell’Astana: grazie a questo terzo posto, Aru supera Chris Froome in classifica generale e passa in maglia gialla.

Nello scenario dei 214 chilometri dello spettacolare tappone pirenaico da Pau a Peyragudes, crolla la granitica certezza della leadership del corridore britannico e si riapre tutto in classifica generale. In effetti Froome è stato nel gruppetto di testa in tutta la prima parte del percorso ed anche sulle prime pendenze, ma a poco a poco i suoi gregari si sono allontanati ed il campione del Team Sky non è riuscito a replicare allo scatto finale degli avversari più freschi.

È proprio nell’ultimo tratto sulla salita verso il Col de Peyresourd (circa 10 chilometri all’8% di pendenza), quando Froome inizia a cedere, che emerge la brillantezza di Aru e Bardet: lo sprint finale del corridore di Villacidro, leggermente in anticipo, non gli ha consentito di portare a casa la tappa odierna, ma è stato sufficiente per conquistare la terza piazza e salire momentaneamente sul gradino più alto del podio in classifica generale, anche grazie ai quattro secondi di abbuono ottenuti.

Tra gli altri hanno ceduto anche Nairo Quintana (11°) ed Alberto Contador (14°), così come Jakob Fuglsang dell’Astana staccato a 30 chilometri dall’arrivo a causa delle due microfratture riportate nell’incidente della tappa precedente che aveva coinvolto anche l’azzurro Dario Cataldo. Lo sfortunato gregario dell’Astana è stato costretto al ritiro per una lussazione al polso, costringendo il team kazako a cercare un degno sostituto che possa far da spalla a Fabio Aru nelle prossime tappe.

Spettacolare invece la capacità di progressione dimostrata da Romain Bardet, che peraltro sembra essere in questo momento il migliore in discesa ed in crescita di condizione in salita: ora in classifica generale anche il Transalpino è lì, ad appena 25 secondi da Aru, con la possibilità di diventare il terzo incomodo per il finale di questa Grande Boucle.

Francesco Gagliardi

Foto: quotidiano.net