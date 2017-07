Tour de France, Michael Matthews fa il bis. Sempre in giallo Froome

ROMANS- SUR- ISERE, 18 LUGLIO - Dopo il giorno di riposo di lunedì 18 luglio, il Tour è ripartito oggi da Le Puy- en- Vèlay per arrivare sul traguardo di Romans-sur- Isère, dove ha trionfato in volata l’australiano Michael Matthews. Secondo Edvald Boasson Hagen, a seguire John Degenkolb. Migliore degli italiani Damiano Caruso, giunto 17°, dietro di lui Fabio Aru, sempre secondo in classifica generale alle spalle di Chris Froome che resta leader.

Da sottolineare il tentativo a 2 km dal traguardo dell’azzurro Daniele Bennati. Il corridore della Movistar prova l’attacco ma il suo tentativo viene neutralizzato ai 600 metri dall’arrivo. Il finale è una questione tra velocisti. A giocarsi la vittoria davanti sono Micheal Matthews (Sunweb), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) e John Degenkolb (Trek-Segafredo). La volata è ristretta, i tre arrivano quasi appaiati, ma le immagini dicono che la vittoria è di Matthews . Il corridore della Sunweb ottiene così la seconda vittoria in questa edizione del Tour.

La tappa di domani

L’attenzione è però puntata tutta sulla tappa di domani, la 17°, da la La Mure a Serre Chevalier , 183 chilometri . i corridori dovranno affrontare il mitico Col du Galibier nel finale ed è prevista battaglia tra gli uomini di classifica.

Ordine d’arrivo 16° tappa

1. Micheal Matthews (Sunweb)

2. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) st

3. John Degenkolb (Trek-Segafredo) st

4. Greg Van Avermaet (BMC) st

5. Christophe Laporte (Cofidis)

6. Jens Keukeleire (Orica-Scott)

7. Tony Gallopin (Lotto Soudal)

8. Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

9. Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe)

10. Romain Hardy (Team Fortuneo-Oscaro)

Classifica generale

1. Chris Froome (Sky)

2. Fabio Aru (Astana) a 19″

3. Romain Bardet (Ag2R – La Mondiale) a 23″

4. Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) a 29″

5. Mikel Landa (Sky) a 1’17”

6. Simon Yates (Orica – Scott) a 02' 02''

7. Daniel Martin (Quick - Step Floors) a 02' 03''

8. Louis Meintjes (Uae Team Emirates) a 06' 00''

9. Damiano Caruso (Bmc Racing Team) a 06' 05''

10. Nairo Quintana (Movistar Team) a 06' 16''

[foto: mondosportivo.it]

Antonella Sica