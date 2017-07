Tour de France: Sagan in volata fa sua la terza tappa

LONGWY, 3 LUGLIO – Peter Sagan è il primo a tagliare il traguardo della terza tappa del Tour al termine di un’entusiasmante volata, beffando al fotofinish l’australiano Matthews, l’irlandese Martin ed il belga Van Avermaet.

La tappa era partita da Verviers, in Belgio, per poi attraversare il circuito di Spa Francorchamps, le Ardenne e le strade lussemburghesi, ma in questa edizione della Grande Boucle era la prima con traguardo in terra francese, a Longwy nella regione della Lorena. Si trattava di una frazione di 212,5 chilometri, con arrivo situato sulla Côte des Religieuses col 5,8 % di pendenza. Si prevedeva dunque una grande gara del due volte iridato Sagan, specialista dei finali di questo tipo. Una frazione vallonata nello strappo finale si prestava anche alle caratteristiche degli italiani Colbrelli ed Ulissi, ma alla fine è il quinto posto di Bettiol il più alto piazzamento azzurro al termine di questa tappa.

È sugli 1,6 chilometri della salita conclusiva che inizia lo sprint finale ed è qui che emerge il talento del campione slovacco: nonostante la doppia perdita del pedale che gli costa alcuni decimi, dopo oltre cinque ore dalla partenza Sagan scatta e brucia tutti gli avversari, vincendo la sua ottava tappa in carriera al Tour. Ottima dal punto di vista tattico anche la gara di Geraint Thomas, che pur non avendo energie per la volata finale non ha mai perso contatto con i battistrada e con il gruppo di testa, conquistando un ottavo posto che consente al ciclista del Team Sky di conservare la maglia gialla, in vista del definitivo ingresso in Francia nei prossimi giorni.

Francesco Gagliardi

Foto: Twitter Le Tour