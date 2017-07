Tour de France, vittoria di Demare e caduta di Cavendish. Espulso Sagan

VITTEL, 4 LUGLIO - La quarta tappa del Tour de France vede vittorioso il già campione di Francia Arnaud Demare. Il corridore francese della Fdj si è imposto in volata sui compagni di corsa decimati da una caduta ai 300 metri dal traguardo. Secondo Alexander Kristoff, seguito da Andrè Greipel. Migliore degli italiani Manuele Mori, giunto ottavo. Resta in giallo Geraint Thomas, nonostante la caduta che lo ha visto coinvolto quando mancavano pochi chilometri all'arrivo.

Cavendish cade: espulso Sagan

Nella lotta per la vittoria, si sa, non ci sono sconti e così è accaduto tra Sagan e Cavendish. Mentre il primo, già campione del mondo, allarga il gomito nel momento di massima velocità, il secondo, stretto dalle transenne, cade rovinosamente al suolo, trascinando con sè anche Degelkolb.

La giuria dopo aver analizzato l'accaduto ha penalizzato la scorrettezza di Sagan, con 30'' di penalità e la retrocessione al 115° posto nell'ordine d'arrivo della 4a tappa del Tour de France. A seguito del reclamo del team Dimention Data, però, lo slovacco è stato espulso dalla Grande Boucle. Mark Cavendish, a causa della gomitata del collega è caduto contro la transenna e potrebbe essere costretto a ritirarsi dalla competizione.

"Non sapevo neanche che ci fosse Cavendish dietro di me, arrivava da destra, io volevo andare a ruota", ha spiegato Sagan. "Lui stava arrivando velocissimo, non ho avuto neanche il tempo di andare sulla sinistra. Ci siamo toccati ed è caduto, mi dispiace", ha concluso il due volte iridato.

La tappa di domani

Sale l'attesa per la tappa di domani, 5 luglio, che si svolgerà tra Vittel e La Planche des Belles Filles. Circa 160 chilometri, un arrivo in salita secco, la prima occasione per sgranare la classifica generale. Qualche difficoltà altimetrica nella prima parte della tappa, ma fari puntati sulla salita finale: 5.9 chilometri all’8,5% che possono fare la differenza.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.letour.fr