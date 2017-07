Tour2017: Chris Froome per la quarta volta re a Parigi

PARIGI, 23 LUGLIO - Il britannico Chris Froome (team Sky) ha vinto il Tour de France 2017. E' la quarta volta che il 'keniano bianco' sale sul gradino piu' alto del podio della Grande Boucle dopo aver superato il traguardo degli Champs-Elysees.

Le precedenti vittorie nel 2013, 2015 e 2016. Ora Froome e' a una lunghezza dal record di Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain, vincitori per cinque volte. Sul podio oggi anche il colombiano Rigoberto Uran e il francese Romain Bardet, rispettivamente secondo e terzo. Da segnalare il quinto posto finale di Fabio Aru, con un ritardo di 3 minuti e 05. La tappa finale di questa edizione, da Montgeron agli Champs-Elyees di 103 km, e' stata vinta in volata dall'olandese Dylan Groenewegen (team Lotto NL).E intanto con questa del 2017, la Gran Bretagna porta a cinque le vittorie finali del Tour de France: quattro di Froome ed una di Wiggins, nel 2012. Wiggins era il capitano Sky e aveva come 'gregario' proprio Chris che quell'anno avrebbe potuto vincere la corsa, era in fuga in salita e venne fermato dall'ammiraglia perche' il capitano era in crisi e bisognava aiutarlo. Froome obbedi', rallento' e aspetto' Wiggins, che riusci' a recuperare e poi a vincere il Tour. L'anno successivo comincio' l'era di Froome.