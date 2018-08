Tra le persone soccorse dai poliziotti dalla polizia di Taranto una famiglia con un bimbo di 4 anni

TARANTO, 24 AGOSTO - La Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le immagini del salvataggio avvenuto durante un nubifragio, di un bambino di 4 anni da parte di una volante di Taranto.

Il piccolo, era rimasto bloccato in auto con la famiglia a Grottaglie a causa di un nubifragio, che si era abbattuto ieri su Grottaglie dalle 14 alle 16.30: gli agenti l'hanno fatto passare come un gioco offrendogli di "fare un giro" sull'auto di servizio.

L’equipaggio del commissariato ha adocchiato una Ford Focus in difficoltà occupata da una famiglia. L'acqua era già entrata nell'abitacolo e aveva raggiunto il volante; sui sedili posteriori, ancorato sul seggiolino, era seduto un bambino di circa quattro anni.

Uno dei poliziotti ha prontamente preso in braccio il piccolo e lo ha condotto sull'auto di servizio rassenerandolo. Subito dopo, sono stati tratti in salvo anche i giovani genitori, accompagnati in commissariato per le prime cure.

Gli stessi poliziotti, tornando nelle zone allagate, hanno tratto al sicuro anche il conducente di una Fiat Punto, interamente circondata dalle acque, e poi sono venuti in aiuto di una donna che era uscita dall'abitacolo della sua vettura e si era rifugiata in un'area completamente circondata dalle acque.

La pattuglia è intervenuta ancora sulla strada provinciale 71 a circa tre chilometri da Grottaglie per la presenza di massi sulla sede stradale. Un muro a secco delimitante aree agricole sul lato destro della carreggiata aveva ceduto.

Numerose sono state le chiamate al 113 per segnalare la presenza di auto, con i passeggeri a bordo, con problemi per l'acqua che invadeva le strade soprattutto in zona Campitelli e in via Garcia Lorca, direzione Martina Franca.

Sulla strada provinciale 83, direzione Monteiasi, un dipendente di Poste Italiane a bordo del Piaggio Liberty 125 di servizio, nei pressi del sottopasso ferroviario è stato investito da un torrente di fango e acqua e ha perso il controllo del mezzo, trascinato poi dal fiume di fango mentre l'uomo riusciva a rifugiarsi su un cumulo di terra.

La volante, lo ha soccorso, riuscendo a recuperare, a circa 300 metri, il casco del dipendente delle Poste Italiane.

Luigi Palumbo