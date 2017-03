Trafficavano cocaina tra Lombardia, Calabria e Sicilia. Arrestate 5 persone

PALERMO, 15 MARZO 2017 - La Polizia di Stato di Palermo ha smantellato un fiorente traffico di cocaina tra Lombardia, Calabria e Sicilia, ad opera di due distinti gruppi criminali. L'operazione antidroga ha portato all'arresto di cinque persone con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Per O.R., 40 anni, e S.F., 34 anni, si sono aperte le porte del carcere mentre sono finiti ai domiciliari L.V., 29 anni, P.R., 53 anni e F.G., 40 anni. L'operazione è stata denominata "Dead Dog" in riferimento all'espressione dialettale usata da uno degli indagati - "muriu u cani" - per commentare un fatto negativo per il sodalizio criminale.

L'indagine è stata condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra mobile diretta da Rodolfo Ruperti, ed è stata avviata nel giugno 2014 per concludersi nel 2016.

Per quanto riguarda il primo sodalizio, il palermitano O.R. era il punto di riferimento dell'organizzazione. Insediatosi nell'hinterland milanese, pianificava e organizzava l'invio di droga nel capoluogo siciliano, che veniva consegnata al corriere a Villa San Giovanni a beneficio di S.F. Il corriere era il ventinovenne L.V., del rione Medaglie D'Oro, che il 29 Luglio 2014 era stato tratto in arresto a Palermo perchè trovato in possesso di 1,7 chili di cocaina ritirati proprio a Villa San Giovanni.

Nel contesto delle indagini, gli investigatori si sono imbattuti in un altro gruppo attivo nella vendita di droga ad acquirenti locali e di altre provincie siciliane e di paesi dell'hinterland. In tale ambito, erano inseriti gli altri due arrestati, provenienti dal villaggio Santa Rosalia.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it