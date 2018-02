Traffico di rifiuti tra Puglia e Africa-Medio Oriente, in arresto tre imprenditori)

PUGLIA, 12 FEBBRAIO 2018 - I Carabinieri forestali del Gruppo di Bari, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della città, stanno conducendo da questa mattina all’alba un’operazione, definita "Cannibal Cars", a conclusione di una lunga e complessa indagine su un traffico transfrontaliero organizzato di rifiuti pericolosi e non verso Africa e Medio Oriente.

Sono tre gli imprenditori arrestati, di cui uno egiziano e gli altri due di Ruvo di Puglia e Andria, mentre sette sono le persone denunciate con l'accusa principale di traffico illegale organizzato internazionale di rifiuti pericolosi condotto tra Italia, Egitto, Iran e Libia. In aggiunta, è stato disposto il sequestro di quattro aziende a Palo del Colle, Ruvo di Puglia e Andria oltre a diverse decine di mezzi pesanti e, per equivalente, di beni per un totale di oltre un milione e settecentomila euro.Maggiori informazioni saranno condivise nel corso della conferenza stampa che sarà tenuta oggi, alle ore 11,15, dal Procuratore della Repubblica di Bari, dott. Giuseppe Volpe.

Fonte immagine Repubblica Bari

Claudia Cavaliere