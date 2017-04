Trafficavano droga e reperti archeologici a Marcianise. Madre e figlio nei guai

MARCIANISE, 23 APRILE 2017 - A Marcianise, in provincia di Caserta, madre e figlio sono finiti nei guai con la giustizia perchè trovati in possesso di droga, armi e reperti archeologici.

L'uomo, di 29 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di detenzione abusiva di armi e detenzione di droga ai fini di spaccio, mente la donna è stata denunciata per ricettazione e possesso illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

A seguito di una perquisizione nell'auto e nell'abitazione dell'uomo, i militari dell'arma hanno rinvenuto 7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento di dosi e due fucili calibro 12, uno dei quali legalmente detenuto, una pistola calibro 6.35, priva di matricola e marca, nascosta in una busta di plastica nell'auto, e munizionamento vario.

In un locale di pertinenza della casa della madre, invece, I Carabinieri hanno ritrovato diversi reperti archeologici risalenti al VI-V secolo a.c.. Tra questi, figurano 6 anfore, di cui una decorata; 22 statuette; diverse statue; 74 portacandele in terracotta; un vasetto decorato rotto; otto vasetti di terracotta; due bracciali di metallo. Tutto il materiale archeologico, di proprietà dello Stato, è stato posto in sequestro.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it