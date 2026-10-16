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Traffico illecito di anabolizzanti nel Bresciano: denunciato un 33enne

Redazione
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Traffico illecito di anabolizzanti nel Bresciano: denunciato un 33enne
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Un traffico di farmaci anabolizzanti e sostanze dopanti è stato smantellato nel Bresciano dai carabinieri delle stazioni di Gavardo e Vobarno. L'operazione, condotta a seguito di approfondimenti investigativi, ha portato alla denuncia di un uomo di 33 anni per il reato di ricettazione.

L'indagine e la perquisizione

Gli accertamenti hanno permesso di risalire all'abitazione del giovane, dove è stata eseguita una perquisizione. All'interno dell'edificio, i militari dell'Arma hanno rinvenuto complessivamente 53 unità tra fiale e flaconi contenenti sostanze dopanti, anabolizzanti e specialità medicinali la cui detenzione, vendita e importazione sono vietate sul territorio nazionale. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il mercato nero online

Secondo quanto emerso finora dalle indagini, i composti sarebbero stati acquistati sul mercato nero attraverso circuiti telematici e siti internet specializzati. Un modus operandi che conferma la crescente diffusione di canali digitali illegali per la vendita di sostanze proibite.

Proseguono gli accertamenti

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la potenziale rete di contatti e acquirenti riconducibili al 33enne e per accertare l'esatta portata del giro d'affari. L'obiettivo è individuare eventuali complici e consumatori, al fine di contrastare un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso per la salute pubblica.


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traffico farmaci anabolizzanti sostanze dopanti denunciato 33enne brescia gavardo vobarno carabinieri ricettazione mercato nero medicinali vietati

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