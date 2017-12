Tragedia, 17enne accoltellato a Napoli, fermato 15enne da polizia

NAPOLI, 25 DICEMBRE - Un 15enne e' stato fermato dalla Polizia nell'ambito delle indagini sul ferimento del 17enne accoltellato alla gola ed al torace nel pomeriggio di lunedi' scorso nella centrale Via Foria a Napoli.

Per lui ora c'e' l'accusa di tentativo di omicidio. Le indagini proseguono per individuare altri tre componentidella baby gang che ha accerchiato e aggredito Arturo.Decisive sono state le testimonianze del ragazzo ferito e di un altro giovane che era stato bloccato poco prima dal gruppo, le immagini di alcune telecamere e l'attivita' sul territorio delle forze dell'ordine.Ferito incidente: e' 18enne studente alternanza scuola-lavoro ricoverato a Cesena ma non e' in pericolo di vita