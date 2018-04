Tragedia a corsa buoi nel foggiano: muore pensionato travolto

FOGGIA,, 22 APRIELE - Tragedia oggi nella tradizionale corsa dei buoi a Chieuti, in provincia di Foggia, dove un pensionato di 78 di Campomarino, in provincia di Campobasso, e' morto dopo essere stato travolto da un cavallo che partecipava alla manifestazione. Secondo la prima ricostruzione, il sottopancia della sella si e' rotto e il fantino e' stato disarcionato cosi' il cavallo si e' messo a correre all'impazzata travolgendo il pensionato che stava camminando sul ciglio della strada: il fatto e' avvenuto nelle campagne di Chiueti, a circa 5 chilometri dal paese.

Poco dopo il corpo dell'uomo sarebbe stato travolto anche da due carri di buoi che partecipavano alla corsa. Soccorso il pensionato e' morto durante la corsa in ospedale. Sull'accaduto i carabinieri e la procura hanno aperto una inchiesta. La corsa di buoi di Chieuti, detta anche la Carrese si svolge ogni anno in occasione della festa di San Giorgio patrono del paese pugliese: una tradizione che unisce anche numerosi comuni del Molise. Il pensionato, infatti, gia' altri anni erano stato a Chieuti per assistere alla manifestazione.