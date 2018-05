Tragedia a Roma, entra in ascensore e cade nel vuoto

ROMA, 31 MAGGIO – Una donna è entrata in ascensore ed è caduta nel vuoto. È successo a Roma, in un palazzo a Viale Regina Margherita incrocio con Via Nomentana. La vittima, una donna di 77 anni, era andata a trovare un’amica al sesto piano del palazzo in cui viveva.

Alle 16.00 il portiere ha sentito un tonfo ed ha chiamato subito la polizia con i soccorsi, ma per Elena Pacifici il volo di sei piani è stato fatale. Accanto al corpo è stato ritrovato un utensile da cucina, probabilmente si tratta di un mestolo. Non è chiara ancora la dinamica dell’incidente e il motivo per cui la porta dell’ascensore fosse aperta nonostante la cabina stesse al piano superiore. La polizia dei Parioli verificherà un possibile malfunzionamento dell’ascensore, ma non scartano l’ipotesi del suicidio. Si ritiene infatti che la donna abbia potuto forzare volontariamente la grata, mentre l’ipotesi dell’omicidio sembra esser stata esclusa data l’assenza di segni di lotta e violenza.

Nel frattempo la polizia ha interrogato i condomini increduli dell’accaduto chiedendo informazioni sulla vittima e sull’ultima manutenzione all’ascensore, mentre la sorella, piena di dolore, commenta così la morte di Elena: "Una morte assurda, me l'hanno massacrata, non me l'hanno fatta nemmeno vedere".

Federico De Simone

Fonte immagine: ilmessaggero