Tragedia al Luna Park, ragazza precipita dalla giostra e muore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 15 LUGLIO - Una ragazza di 27 anni è morta nella tarda serata di venerdì in un incidente avvenuto in un Luna Park a San Benedetto del Tronto poco dopo le 23. La giovane è precipitata da circa 20 metri nel vuoto, dopo essere salita su una delle attrazioni. Con lei, raccontano alcuni testimoni, c'era un ragazzo.

Entrambi, dai primi accertamenti, sembra fossero assicurati ai rispettivi supporti Tuttavia a un certo punto la ragazza si è sganciata precipitando nel vuoto sotto gli occhi di decine di presenti che hanno dato l'allarme al 118. La ragazza, una giovane mamma, dopo il tremendo volo è parsa subito gravissima.

Immediati i soccorsi con il personale sanitario che ha cercato di rianimare la donna, ma per la giovane purtroppo non c'era già più nulla da fare. La ragazza è morta pochi istanti dopo la caduta, a seguito, hanno rilevato gli uomini del 118, delle gravissime lesioni riportate nella caduta. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha disposto il sequestro della giostra.

Sul posto, oltre al 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri, anche il medico legale per una prima ricognizione in attesa che venga fissata l'autopsia. Sarà l'inchiesta della magistratura ascolana a stabilire cosa non ha funzionato nel dispositivo di sicurezza al quale la donna era stata agganciata prima che l'attrazione venisse messa in movimento dal personale.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ingooggi.it)