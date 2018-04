Tragedia alle porte di Roma: tenta di sgozzare la moglie, e poi si suicida

ROMA, 29 APRILE – Ha percosso ripetutamente la moglie, e ha tentato di sgozzarla, colpendola ripetutamente alla gola con un coltello da cucina. Subito dopo, si è precipitato sul balcone, e si è tolto la vita, gettandosi nel vuoto. E’ la drammatica tragedia che è consumata questa mattina, all’alba, a Ciampino, alle porte di Roma: l’ennesimo caso di violenza familiare, su cui i carabinieri del commissariato di Marino, diretto dal vice questore Nicola Giantomasi, stanno ora tentando di fare luce.

L’uomo, A.T., di 42 anni, è morto sul colpo, mentre la donna, un avvocato 37enne, pur essendo ferita gravemente, ha trovato la forza di trascinarsi sul pianerottolo, e di citofonare ad una vicina di casa per chiedere aiuto. Attualmente, è ricoverata al Policlinico di Tor Vergata e non sembra essere in pericolo di vita.

La coppia, sposata da 4 anni, non aveva figli, e per il momento, non sono chiare le motivazioni della furia omicida dell’uomo. Da una prima ricostruzione, e dagli interrogatori con i vicini, emerge il possibile movente della gelosia. Tuttavia, come comunica il vice commissario Luigi Alviano, “non ci sono ancora gli elementi per avvalorare un’ipotesi piuttosto che un’altra”.

fonte immagine: tgcom24.mediaset.it

Flaminia Costanzi