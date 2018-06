Tragedia all\'Ospedale Maggiore di Bologna: bimba nasce morta

BOLOGNA, 26 GIUGNO – Al mattino il battito della bimba era ancora regolare, ma qualche ora più tardi l’ecografia evidenziava la mancanza di battito cardiaco. È successo domenica nel reparto di Ostetricia dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove una donna ha dato alla luce sua figlia, nata morta.

La gravidanza aveva superato di 11 giorni il termine previsto, cioè il 13 giugno, ma per lungo tempo non è sopraggiunto il travaglio. Durante i controlli medici effettuati lungo tutta la gravidanza non è stata riscontrata alcuna anomalia e fino alla mattina della tragedia la bimba stava bene. Poi, però, la situazione è crollata improvvisamente.

I genitori della bimba hanno sporto denuncia nei confronti dell’ospedale per accertare eventuali responsabilità o omissioni mediche e sanitarie. Bisogna chiarire il motivo per cui, nonostante l’evidente superamento del termine, la gestante non è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza.

I familiari, accomunati dal dolore per la perdita, si stringono attorno ai genitori della bimba.





[Foto: AUSL Bologna]





Velia Alvich