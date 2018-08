Tragedia in Calabria, treno investe famiglia, morti due bambini, grave madre

Tragedia, treno investe famiglia, morti due bambini, grave madre Stavano attraversando i binari a Brancaleone, in Calabria

BRANCALEONE (RC), 8 AGOSTO - Due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, é rimasta ferita in modo grave ed é stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata.