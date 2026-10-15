Tragedia in Pakistan e altre notizie dal mondo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il mondo è scosso da una serie di eventi drammatici che spaziano da disastri naturali a incidenti infrastrutturali. Ecco una panoramica delle principali notizie internazionali delle ultime ore.

Pakistan: crollo del tetto di una scuola a Peshawar

Almeno 34 studenti, per la maggior parte di età inferiore ai 13 anni, e un'insegnante hanno perso la vita nel crollo del tetto di una scuola privata a Peshawar, in Pakistan. L'edificio presentava carenze strutturali che hanno contribuito alla tragedia. Le autorità locali hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità.

Inaugurato il più grande ponte stradale tra Cina e Corea del Nord

È stato inaugurato il più grande ponte stradale che collega Cina e Corea del Nord. Lungo circa 3 chilometri e dotato di quattro corsie, attraversa il fiume Yalu e collega le città di Dandong e Sinuiju. L'opera rappresenta un importante passo avanti nelle relazioni bilaterali tra i due paesi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Romania: navi cisterna in fiamme al largo di Sulina

Due navi cisterna sono state incendiate al largo di Sulina, in Romania, dopo la segnalazione di droni nella zona. Sette dei dodici membri dell'equipaggio della Wine Trader, battente bandiera di San Marino, risultano dispersi. Le operazioni di soccorso sono in corso.

Istanbul: forti piogge causano vittime

Forti piogge hanno colpito Istanbul, causando almeno due morti. Un ragazzo di 14 anni è rimasto folgorato dopo essere entrato in una pozzanghera. Le autorità meteo avevano emesso un'allerta per maltempo, ma i danni sono stati ingenti.