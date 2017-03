Tragedia in provincia di Enna: bambino muore cadendo da una scala

AGIRA (ENNA) 27 MARZO - Stava cercando di recuperare un pallone quando, per cause ancora da accertare, un bambino di dieci anni è scivolato ieri sera da una scala del liceo linguistico Lincoln di Agira, in provincia di Enna.

L'impatto con il terreno è stato violentissimo ed ha causato traumi multipli. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 ed il successivo trasporto al Cannizzaro di Catania, per il piccolo non c'è stato nulla da fare: ad un'ora dal ricovero è infatti deceduto.

Sono adesso in corso le indagini dei Carabinieri della stazione locale che, coadiuvati dai Vigili del fuoco, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Tutto il comune si è stretto intorno alla famiglia. Anche il sindaco, Maria Greco, ha espresso la propria "partecipazione al dolore dei familiari", impegnadosi in prima persona ad "attivarsi in tutti i modi per garantire i supporti necessari".

In tutte le scuole di Agira si osserverà oggi un minuto di silenzio.

Paolo Fernandes



Foto: novosud.it