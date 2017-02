Tragedia, sedicenne muore travolto da trattore guidato dal padre

SANTHIA' (VC) 19 FEBBRAIO - Andrea voleva salvare il cane. Ed è morto, a sedici anni, travolto dal trattore

guidato dal papà. Una tragedia che ha precipitato nel lutto una famiglia di agricoltori e un'intera cittadina piemontese, Santhià, in provincia di Vercelli, che proprio in questi giornistava festeggiando il carnevale.

E' successo nei dintorni dell'abitato, in una cascina conosciuta con il nome di Mandria, poco dopo mezzogiorno.Una domenica di lavoro come tante. Il padre di Andrea, Aldo Dogliani, era alla guida di un trattore su cui era montato un aspiratore per ghiaia. Il cane, scorrazzando per i campi, si stava avvicinando pericolosamente alla bocca dell'apparecchio e, secondo una prima ricostruzione del fatto, il ragazzo ha cercatodi impedirglielo mettendosi in mezzo.E' stato in quel momento che il trattore lo ha urtato e schiacciato. Inutili i soccorsi degli operatori del servizio 118. Ai carabinieri, adesso, il compito di chiarire i particolari. "L'intera città - dice il sindaco, Angelo Cappuccio - è rimasta sconvolta. I Dogliani sono molto conosciuti. Noi tutti ci stringiamo intorno a loro inquesto momento così doloroso e difficile".Ieri per la cascina Mandria era stata una giornata di festa. Aveva infatti ospitato la "Pula", uno dei numerosi appuntamenti tradizionali del Carnevale di Santhià. Le 'Compagnie' che si occupano dell'allestimento dei carri e dei costumi fanno il giro delle campagne per raccogliere fondi e, naturalmente, il tutto avviene in allegria, fra musica, canti, buon cibo e vino buono.Fabrizio Pistono, presidente della Pro loco, organizzatrice del carnevale, si dice "addolorato". Nei paraggi si stavano svolgendo analoghi ritrovi pre-carnevaleschi "e quando la notizia si è sparsa la festa ha ceduto il posto allo sconforto".