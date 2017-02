Tragedia, si slaccia cintura e si lancia da auto, autoarticolato l\'ha travolta, morta 17enne

Il padre al volante. Travolta da camion nel Milanese

POZZUOLO MARTESANA (MI) 13 FEBBRAIO - Una ragazza di 17 anni, mentre era bordo dell'autovettura condotta dal padre, si è slacciata la cintura di sicurezza, ha aperto lo sportello e si è lanciata in strada mentre sullo stesso senso di marcia transitava un autoarticolato che l'ha travolta e uccisa sulla Cassanese, a Segrate (Milano).

Lo hanno riferito i Carabinieri, aggiungendo che il camion non si è fermato. La ragazza è stata travolta dalleruote posteriori del camion e quindi, secondo le forze dell'ordine, l'autista del mezzo potrebbe anche non essersi accorto di quanto successo e per questo ha proseguito la suamarcia.L'incidente è avvenuto alle 17.50 sulla strada provinciale Cassanese, nel comune di Segrate, a est di Milano.Secondo quanto si è appreso, in macchina si trovavano solo il padre di 56 anni e la figlia di 17, residenti a Pozzuolo Martesana (Milano). Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale che stanno effettuando i rilievi.