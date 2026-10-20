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Trani, droga e gioielli sospetti in auto: fermato un cinquantenne

Redazione
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Un controllo stradale si trasforma in un'operazione antidroga a Trani. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cinquantenne del posto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. L'intervento, coordinato dalla Questura di Barletta Andria Trani, rientra nelle attività di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti d'auto.

Il controllo e la scoperta nell'auto a noleggio

Tutto ha avuto inizio durante un posto di controllo, quando gli operatori hanno intimato l'alt a un'auto a noleggio. Il comportamento del conducente ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire la verifica con una perquisizione del veicolo. All'interno dell'abitacolo, nascosti in una borsa termica, sono stati rinvenuti dieci chili di hashish suddivisi in panetti, pronti presumibilmente per essere immessi sul mercato.

Perquisizione a casa e sequestro di preziosi

L'ispezione è poi proseguita nell'abitazione dell'uomo, con il supporto degli agenti del Commissariato di P.S. di Trani e della Squadra Mobile di Andria. Nell'appartamento sono stati sequestrati ulteriori quantitativi di stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e metalli preziosi di provenienza non giustificata. Proprio la presenza di questi beni ha portato all'ipotesi di ricettazione, che si aggiunge all'accusa legata alla droga.

Provvedimento e garanzie processuali

Su disposizione della Procura di Trani, l'uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nel comunicare la notizia, gli inquirenti ricordano che la posizione dell'indagato è al vaglio della magistratura e che, in virtù del principio della presunzione di innocenza, lo stesso non può essere considerato colpevole fino a una sentenza di condanna definitiva.


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