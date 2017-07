Trani, sgominata banda specializzata nelle rapine ai Tir. 11 arresti

TRANI, 10 LUGLIO 2017 - Su richiesta della Procura di Trani, gli agenti della Polizia di Stato stanno eseguendo un'ordinanza di custodia nei confronti di 11 persone, di Andria e Cerignola, specializzate in furti e rapine di tir.

L'operazione è scattata alle prime ore di oggi, la misura di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Trani. Per loro l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, rapine, ricettazioni, danneggiamento e uso illecito di apparecchi atti a intercettare comunicazioni delle forze di polizia.

L'operazione scaturisce da una lunga e articolata indagine condotta dai poliziotti dell'Unità di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud, con l'ausilio dei colleghi della polizia giudiziaria Compartimentale e delle Sottosezioni Autostradali di Trani e Vasto.

Secondo l'accusa, i numerosi indizi raccolti a carico del sodalizio evidenziano che gli arrestati compivano rapine ad autotrasportatori, anche stranieri, che si trovavano in transito e in sosta nelle aree di servizio delle autostrade A/14 e della A/16. Inoltre, compivano anche furti presso sedi di aziende situate fuori dalla rete autostradale. Secondo le stime degli inquirenti, avrebbero sottratto merci per circa 1 milione di euro.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it