Trapani, corruzione: arrestatati il deputato Fazio e l\'armatore Morace

TRAPANI, 19 MAGGIO - Un'operazione dei carabinieri dei comandi provinciali di Palermo e Trapani, coordinata dal procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Dino Petralia e dal sostituto Luca Battinieri, ha fatto scattare gli arresti domiciliari per il deputato regionale siciliano Girolamo Fazio, ex sindaco di Trapani, e per il funzionario della Regione Siciliana Giuseppe Montalto. È andato invece in carcere l'armatore Ettore Morace.

L’indagine riguarda l’assegnazione dei fondi pubblici tra il 2015 e il 2016, quando sono state bandite le nuove gare per il trasporto marittimo nel Trapanese. Secondo gli inquirenti sarebbero state pagate delle tangenti per ottenere i fondi che valevano 63 milioni di euro per le isole minori con aliscafi e 56 milioni di euro per la Siremar. In entrambe le gare un ruolo chiave lo avrebbe avuto Morace con Ustica Lines e poi in società con i Franza anche nella Siremar.

L’inchiesta infuoca anche il clima elettorale di Trapani alla vigilia delle consultazioni per il rinnovo dei vertici municipali. Oltre all’arresto di Fazio, politicamente vicino alla famiglia Morace, ieri il senatore di Forza Italia, e candidato sindaco, Antonino D’Alì aveva deciso di abbandonare la campagna elettorale dopo la richiesta dell’Antimafia di Palermo di obbligo di soggiorno - da discutere nel prossimo mese di luglio - perché ritenuto dai pm «socialmente pericoloso»

Intanto, la procura di Palermo annuncia una conferenza per le 11,30 in cui verranno illustrati i particolari dell'indagine che ha portato ai provvedimenti del giudice delle indagini preliminari.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine nuovosud.it)