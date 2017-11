Trapani, maltrattamenti in casa di riposo: quattro arresti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI), 28 NOVEMBRE - “Casa degli orrori”, questo il nome dell’operazione svolta dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, che ha portato all’arresto di quattro persone nel Trapanese. I soggetti sono accusati di violenze e maltrattamenti nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo di Castellamare del Golfo. La struttura è stata posta sotto sequestro.

Dall’attività investigativa sarebbero emersi maltrattamenti di ogni genere perpetrati a danno degli anziani ospiti del centro. Schiaffi, insulti, angherie di vario tipo. I soprusi, si apprende dagli organi di stampa, sono stati immortalati dalle telecamere installate dagli inquirenti all’interno della casa di cura. Una novantenne, in precarie condizioni di salute, ogni sera veniva legata al letto per mezzo delle maniche del proprio pigiama.

Gli arrestati dovranno rispondere di vari reati: sequestro di persona aggravato in concorso, violenza privata pluriaggravata continuata in concorso e maltrattamenti aggravati contro familiari e conviventi in concorso.

