Trasferimento barche: ecco come risparmiare e avere comunque la massima sicurezza

Questo è il periodo dell’anno in cui è maggiore la necessità del trasferimento barche da una località all’altra, ma è vero anche che durante tutto l’anno – magari per un cambio di residenza o di abitudini – può essere necessario spedire o spostare natanti di tutte le dimensioni.

Che si tratti del trasporto di yacht o di altri tipi di imbarcazione, la ricerca è sempre quella tesa ad ottenere il giusto compromesso fra miglior servizio e il miglior prezzo.Trasporto imbarcazioni su strada o via mareIl trasporto barche può avvenire in due maniere: ovviamente via mare, ma anche su strada.Per quanto riguarda il trasporto delle imbarcazioni via mare (o fiume) è importante entrare in contatto con team che gestiscono questo tipo di attività da anni, team magari specializzati in un tipo particolare di imbarcazioni – come avviene ad esempio per gli equipaggi che trasportano esclusivamente barche a vela.Per quanto riguarda la spedizione di natanti di qualsiasi taglia via terra, invece, è necessario sapere che ci si deve rivolgere a ditte che possono offrire mezzi di trasporto con invaso gommato per la protezione massima dello scafo durante gli spostamenti su gomma. Nel caso del trasferimento di barche a vela su gomma, è necessario procedere con alcuni accorgimenti, che prevedono la rimozione dell’albero, l’arco e le vele.

Come organizzare i trasporti di imbarcazioni

Qualsiasi sia la stazza del natante da trasferire, è bene seguire alcune buone pratiche e conoscere le informazioni importanti prima del trasporto, e a cosa fare attenzione.



È necessario ad esempio controllare le condizioni generali dell’ imbarcazione, annotando eventuali danni, per assicurarsi che tutto sia nelle condizioni di partenza una volta effettuato il trasporto.



Si deve poi necessariamente:

• stivare e fissare tutta l'attrezzatura.

• svuotare i serbatoi avendo cura di eliminare l'acqua dai sistemi idraulici (pompe, aria condizionata ecc.)

• scollegare tutti gli impianti elettrici, le batterie e le apparecchiature elettroniche.

• Il passo finale – per quanto banale possa sembrare – è quello di rimuovere gli oggetti personali.

Trasporto barche: come far scendere i prezzi

Il trasferimento di imbarcazioni non ha certamente costi sempre accessibili, ed è per questo che trovate di seguito alcuni suggerimenti interessanti per limitare i costi senza compromettere la qualità del trasporto:

• Rivolgetevi a professionisti che operano vicino al luogo dell’eventuale carico dell’imbarcazione;

• Cercate di programmare il trasporto per tempo: con circa tre mesi di anticipo, potrete risparmiare fino al 30%!

• Per tenere al sicuro il portafoglio da spiacevoli sorprese, assicuratevi di comprendere bene cosa è compreso e cosa no nelle assicurazioni di viaggio, accertando le eventuali responsabilità per i possibili danni durante il trasporto.



Il consiglio principale che ci sentiamo di darvi nell’ottica di risparmiare mantenendo la qualità del trasporto, però, è quello di rivolgervi a professionisti che sono in grado di rispondere a esigenze di trasporto diversificate, magari riuscendo a unire il trasporto della vostra imbarcazione a quello di altri clienti.



Per un servizio simile, molto apprezzato in base alle recensioni degli utenti, esistono piattaforme online estremamente affidabili e complete, come macingo.com.