Trashock colpisce ancora! Il suo video fa il giro del mondo.

Trashock, dj/producer e content creator italiano, colpisce ancora!



Il suo nuovo video ha raggiunto in pochissimi giorni più di 10 milioni e mezzo di visualizzazioni su Instagram e una marea di reazioni da parte del pubblico.

Grazie all’ironia che lo contraddistingue in tutti i suoi video, il suo contenuto, è stato visto in tutto il mondo ed è stato condiviso da molti personaggi dello spettacolo e non solo.

“E’ estate ma hai la pressione bassa” (https://www.instagram.com/reel/C-KhWgtt9hM/?igsh=MTJuMWNnMDR5YXJmMA==) è il POV che richiama il mood di uno dei suoi primi video viralissimi nel 2020

"La giornata tipo in quarantena! Cosa state facendo in questi giorni?"

(https://www.tiktok.com/@trashock/video/6802630027201629446),

con cui Trashock ha lanciato un vero e proprio trend su TikTok, riproposto da migliaia di persone, ed è stato ricondiviso su Instagram da alcune tra le pagine più seguite d’Italia.



Un altro tra i suoi famosissimi contenuti è il "BedFlip Loop" (https://www.tiktok.com/@trashock/video/6817842758934351109?lang=it-IT&is_copy_url=0&is_from_webapp=v2&sender_device=pc&sender_web_id=6920533323001857542) che ha confermato definitivamente Trashock su TikTok e con cui ha superato 21 milioni di views.

Trashock, in qualità di dj/producer, è al lavoro per farci ascoltare e ballare nuova musica nei suoi party che lo vedono protagonista in noti club/festival italiani e non solo.

Trashock:

Nasce ufficialmente nel 2014 grazie ad una grande passione per la musica elettronica che lo ha portato a lavorare come DJ da quando ha diciotto anni nelle discoteche milanesi e successivamente in giro per l’Italia.

Decide di approfondire le sue conoscenze sull'aspetto legato alla produzione, laureandosi in ingegneria audio e iniziando a produrre i propri brani.

Tra le sue uscite risalta "Jolene" che ha superato 2,5 milioni di streams su Spotify, tuttora in rotazione nelle radio di tutto il mondo e “Cumbia Buena”.



L'artista ha sempre mostrato un noto interesse verso il mondo social e per la capacità di raggiungere milioni di persone in giro per il mondo utilizzando semplicemente uno smartphone creando contenuti d'impatto.

La pandemia e l’impossibilità di poter lavorare nell'ambito musicale,

gli ha dato l’occasione e la giusta concentrazione per sviluppare il suo lato creativo.



Trashock lancia ufficialmente il suo profilo TikTok a Marzo 2020 durante il lockdown e in pochi mesi supera i 300K followers, riscuotendo un importante riscontro con i suoi video caratterizzati da effetti inaspettati e sorprendenti soprattutto nei suoi montaggi, superando 50 milioni di visualizzazioni.

Creare contenuti è una sua passione che oggi è diventato un mestiere a tutti gli effetti, portandolo a collaborare con aziende e partner, ideando e sviluppando idee pubblicitarie per il web.

"Mi piace intrattenere e stupire. L’idea di poter strappare una risata o distrarre le persone da tutto quello che sta succedendo nel mondo anche solo per pochi minuti, per me è un grande piacere".

