Trasportatori del Sud, i presidi restano attivi in tre regioni

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Il 20 ottobre i rappresentanti di Puglia, Calabria e Basilicata presenteranno una piattaforma di richieste. La mobilitazione proseguirà fino al raggiungimento di obiettivi concreti per il settore.

La protesta coinvolge Puglia, Calabria e Basilicata

I rappresentanti dei trasportatori e delle aziende di logistica di Puglia, Calabria e Basilicata confermano che i presidi già attivati sul territorio resteranno operativi. La mobilitazione, spiegano, andrà avanti finché non saranno raggiunti risultati concreti a tutela dell’intero comparto.

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La posizione è stata ribadita alla vigilia dell’incontro istituzionale fissato per martedì 20 ottobre, considerato dai delegati un passaggio decisivo per affrontare la crisi che interessa il settore dei trasporti e della logistica nel Mezzogiorno.

Al tavolo una piattaforma di richieste

I rappresentanti delle tre regioni si presenteranno all’incontro con una piattaforma di richieste definita. L’obiettivo è ottenere risposte precise e verificabili: secondo i portavoce, il confronto dovrà tradursi in garanzie chiare, con tempi e risorse indicati, e non limitarsi a impegni generici.

I delegati accolgono positivamente la convocazione, ma precisano che la partecipazione al tavolo non comporterà la sospensione dei presidi. La protesta resterà quindi in corso anche durante il confronto istituzionale.

La mobilitazione proseguirà dopo l’incontro

Al termine dell’appuntamento del 20 ottobre, i rappresentanti valuteranno l’esito del confronto insieme ai lavoratori e ai presidi territoriali. La prosecuzione della mobilitazione dipenderà dal raggiungimento degli obiettivi indicati a tutela delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La posizione comune di Puglia, Calabria e Basilicata punta così a mantenere alta l’attenzione sulla crisi e a ottenere misure concrete per il futuro delle attività di trasporto e logistica nel Sud.