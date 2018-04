Trasporti. AMC Ecco "Easy Park". La sosta si gestisce con l'App!

CATANZARO, 19 APRILE - Da oggi, a Catanzaro, sostare è più semplice dal cellullare. Nell’ottica del miglioramento dei servizi per la mobilità, continua l’impegno dell’Amc: la sosta su strisce blu d’ora in poi può essere gestita in modo semplice e comodo con EasyPark, il servizio di mobile parking più diffuso in Italia e in Europa.

Tramite l’App EasyPark, scaricabile per Ios, Android e Windows Phone, l’automobilista può attivare, prolungare e terminare la propria sosta attraverso lo smartphone.<< Un nuovo e importante servizio per muoversi in città – dichiarano, per l’Amc, l’amministratore unico, Raffaele Bruno e il direttore generale, Filippo Pietropaolo - Diversi sono i vantaggi per l’utenza: risparmio tempo nelle operazioni di sosta, prolungamento della durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, o interruzione anticipata al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe in vigore.>>< >Il funzionamento è molto semplice: occorre registrarsi tramite l’App EasyPark o attraverso il sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal.Oltre l’App EasyPark, facile e intuitiva, si può accedere alla propria area riservata sul sito www.easyparkitalia.it oppure utilizzare il servizio telefonico a risposta automatica interattiva, chiamando il numero 089. 92.60.100 dal cellulare registrato.Apposto il tagliando EasyPark sul cruscotto, scaricabile dal sito e stampabile o richiedibile all’Amc, si può iniziare ad utilizzare il servizio (in mancanza, si può apporre biglietto scritto manualmente).Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, disponibile automaticamente sull’App EasyPark attivando la geolocalizzazione e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente al rientro in auto.Gli ausiliari del traffico verificano la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.EasyPark è attivo in 700 città in 12 paesi. In Italia è presente in oltre 200 città tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Verona e Catania.