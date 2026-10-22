Trasporti in crisi a Caserta, la Prefettura attiva una cabina di regia interforze

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La Prefettura di Caserta ha deciso di intervenire in modo strutturato per gestire le criticità legate allo stato di agitazione degli autotrasportatori. È stata infatti istituita una cabina di regia permanente interforze, un organismo che opererà in modo continuativo per garantire il regolare svolgimento delle attività di trasporto, soprattutto per quelle merci considerate strategiche.

Un presidio per garantire le forniture essenziali

La cabina di regia, attiva presso la sede della Prefettura, avrà il compito di fornire indicazioni e supporto alle associazioni di categoria e alle aziende che necessitano di servizi di scorta per i propri mezzi. L’attenzione è rivolta in via prioritaria al trasporto di merci deperibili, dei generi di prima necessità, del carburante e dei farmaci salvavita, inclusi i medicinali e l’ossigeno. Si tratta di beni la cui distribuzione non può subire interruzioni, soprattutto in una fase delicata come quella di una protesta degli autotrasportatori.

Come richiedere l’intervento della cabina di regia

Le aziende e le associazioni interessate potranno inoltrare le proprie istanze all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Nella richiesta sarà necessario specificare con precisione una serie di dati: il luogo di partenza e di destinazione del carico, la categoria merceologica trasportata, il tipo di mezzo e la targa, oltre al nominativo e al numero di cellulare dell’autista. Queste informazioni permetteranno alla cabina di regia di valutare le priorità e organizzare le scorte nel modo più efficace.

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Un modello organizzativo per fronteggiare l’emergenza

L’istituzione della cabina di regia permanente interforze rappresenta una risposta concreta alle possibili ricadute dello stato di agitazione sul tessuto economico e sociale del territorio. La presenza costante delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali consente di monitorare in tempo reale l’evoluzione della situazione e di intervenire tempestivamente laddove si registrino criticità, garantendo così la continuità delle forniture essenziali per la cittadinanza e per le imprese.