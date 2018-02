Trasporti: Zingaretti, Cotral bella storia a lieto fine

ROMA, 7 FEBBRAIO - "E' giusto ricordare che ci sono delle storie che finiscono male e delle storie che finiscono bene, che il Cotral 5 anni fa era un'azienda fallita, produceva 28 mln di euro all'anno di disavanzo. Oggi Cotral produce un attivo di bilancio, sono state fatte le prime 200 assunzioni per gli autisti, comprati i primi 450 pullman, con i piccoli autobus da 25 posti per raggiungere qualsiasi angolo della nostra Regione e per offrire un buon servizio".

Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso dell'inaugurazione della nuova stazione e sala d'attesa Cotral di Ponte Mammolo, periferia est di Roma che continua,"i nuovi pullman sono pensati per il Lazio, una Regione fatta da una grande metropoli, di grandi paesi ma anche di piccoli comuni. Il secondo pilastro è la ristrutturazione di quasi tutti i depositi per garantire la qualità del lavoro e per garantire livelli di efficienza nella manutenzione e nella gestione del patrimonio pubblico. Poi questo terzo aspetto dell'attesa che riguarda la costruzione di questi luoghi urbani bellissimi, grazie all'Universita' di Roma Tre, agli studenti".

"E' una bella storia quella di Cotral - ha concluso Zingaretti - aiuta i pendolari, i cittadini e favorisce e l'utilizzo del mezzo pubblico e aiuta anche noi a sviluppare il turismo extraurbano in questa Regione. Il futuro sono questi spazi, le nuove pensiline che i comuni stanno comprando. Cotral e' pubblica e pubblica rimarra' per sempre".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.lanazione.it