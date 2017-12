Trasporto "venerdi' nero" aereo: domani scioperi a catena, voli nel caos

ROMA, 14 DICEMBRE - Volare sara' impossibile, o quasi, domani a causa di diversi scioperi che da un lato fermeranno l'attivita' di tre compagnie aeree - Alitalia, Ryanair e Vueling - e dall'altro bloccheranno l'operativita' degli aeroporti, dove i controllori di volo dell'Enav si asterranno dal lavoro dalle 13 alle 17. Si prepara insomma quello che si definisce un "venerdi' nero" per chi si trovera' a viaggiare in aereo.

Lo sciopero dei dipendenti dell'Enav causera' inevitabilmente ritardi e cancellazioni dei voli complicando una situazione gia' pesante. I lavoratori del gruppo Alitalia saranno infatti in sciopero per l'intera giornata, il personale di bordo di Ryanair incrocera' le braccia dalle 13 alle 17, e lo stesso faranno i dipendenti di Vueling (Iag) dalle 10 alle 14. Soltanto alcuni collegamenti saranno garantiti. L'Enac ha specificato che saranno regolari i voli in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00 e i charter da o per le isole.

Il caso di domani potrebbe essere solo un antipasto di disagi su scala europea che i passeggeri del trasporto aereo. Il 20 dicembre saranno in sciopero, infatti, i piloti di Ryanair con base a Dublino, e la loro protesta avra' inevitabili ricadute su tutto il network della low cost di Michael O'Leary. E sono sul piede di guerra anche i piloti tedeschi della stessa compagnia. Una data per lo sciopero non e' stata indicata: il sindacato tedesco dei piloti ha solo informato che potrebbe cominciare "in qualsiasi momento".