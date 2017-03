Trattati Roma: giÃ  attivo il piano di sicurezza

ROMA, 24 MARZO - E' stato attivato già da oggi il piano di sicurezza per la celebrazione del sessantesimo Anniversario della firma dei Trattati di Roma.

Blindato tutto il centro storico della città capitolina, solamente due aree sono state rese accessibili attraverso trentanove varchi dove sono state installate cento telecamere per garantire la massima sicurezza.

Sono in atto le operazioni di bonifica delle forze dell'ordine su tutte le costruzioni antistanti al Palazzo Senatorio che, durante la giornata di domani, ospiterà dei rappresentati politici di tutta l'Europa. Notifiche anche al Palazzo del Campidoglio per la messa in sicurezza, secondo quanto presente in un'avvertenza interna, tutti i dipendenti "dovranno necessariamente lasciare gli stabili entro e non oltre le 15.30".

In occasione della manifestazione sono già in atto i divieti di fermata anche per i veicoli pubblici in alcune strade del centro storico di Roma, inoltre anche l'Enac, su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dalle ore 6 del 24 marzo alle ore 23 di sabato 25 marzo, ha vietato l'ingresso aereo ad alcuni velivoli circolanti, compresi veicoli ultra leggeri e aeromobili a pilotaggio, all'interno di un raggio di circa dieci chilometri dalla zona delle celebrazioni.

Alessia Terzo

Immagine da interno.gov.it